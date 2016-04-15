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XDPO_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним, сглаженный и выполненный в виде цветной гистограммы.
Индикатор рассчитывается по следующей формуле:
XDPO(i) = MA(Close(i) - MA(i, N),M)
где N — период MA, M — период сглаживания индикатора
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.09.2008.
Рис.1. Индикатор XDPO_Histogram
Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним.Taf
Канал с алгоритмом построения, аналогичным наипростейшему зигзагу.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorHMA_StDev.Exp_BinaryWave_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора BinaryWave_StDev.