FX5_SelfAdjustingMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：FX5
ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つモメンタムオシレータ
指標の入力パラメータ：
input uint Length=12; // モメンタム期間 input ENUM_APPLIED_PRICE MomentumPrice=PRICE_CLOSE; // モメンタム価格タイプ input double BandsDeviation=2.0; // 偏差 input bool MA_Method=true; // BBに平滑化を使用する input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
図1 FX5_SelfAdjustingMomentum指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13666
