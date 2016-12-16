コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FX5_SelfAdjustingMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：FX5

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つモメンタムオシレータ

指標の入力パラメータ：

input uint Length=12; // モメンタム期間
input ENUM_APPLIED_PRICE   MomentumPrice=PRICE_CLOSE; // モメンタム価格タイプ
input double BandsDeviation=2.0; // 偏差
input bool MA_Method=true; // BBに平滑化を使用する
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト


図1　FX5_SelfAdjustingMomentum指標

