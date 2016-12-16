コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-SpectrAnalysis_Force - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
821
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ビュー
i-spectranalysis_force.mq5 (5.54 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：klot

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって 勢力指数 指標の時系列を平滑化する例です。

この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。


input uint   ForcePeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量
input uint N = 7;   // シリーズの長さ
input uint SS = 20; // 平滑化係数
input int Shift=0;  // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • N — シリーズの長さ（2の累乗）
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、勢力指数シリーズは反復されます。

この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。


図1　i-SpectrAnalysis_Force指標

図1　i-SpectrAnalysis_Force指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13751

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つモメンタムオシレータ

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

ColorTrend_CF指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標。

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

移動平均の典型的な価格をデータソースとして使用する古典的なCCI指標。このバージョンのCCI指標は、ボラティリティステップチャネル指標の平均線を使用します。

エキスパートアドバイザー「夜」 エキスパートアドバイザー「夜」

夜間取引のためのエキスパートアドバイザー。