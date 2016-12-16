無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは夜間の取引有効性の確認のために書かれました。
エキスパートアドバイザーはストキャスティックインジケーターの信号に従って、EURUSD（M15）で取引されています。単純な資金管理システムが使用されています。
推奨：
- このエキスパートアドバイザーを実際の取引で使用することは推奨されません！
