記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RealValue_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 718
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータRealValueです。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータRealValue.mq5がある必要があります。
図1. インディケータRealValue_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14660
