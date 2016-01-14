無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RealValue - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 781
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、実際値を評価する試みを紹介します。移動平均線より正確で、価格より遅く動いているものを作りたいというアイデアでした。
価格が上がる場合、インディケータが上昇し、価格が下がる場合、インディケータが下降します。上昇・下降速度は、指定された期間内のバーの最小値と最大値の差によります。
