このインディケータは、金融資産の実際値を評価する試みを紹介します。

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータRealValueです。

1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のAdaptive Moving Averageです。

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータAdaptive Moving Averageです。