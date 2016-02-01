コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XDidi_Index_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータXDidi_Indexです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータXDidi_Index.mq5がある必要があります。

図1. インディケータXDidi_Index_HTFとインディケータXDidi_Index_Cloud_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14661

