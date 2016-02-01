無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XDidi_Index - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Rudinei Felipetto
MAの設定の拡張機能が含まれるインディケータDidiです。
//+----------------------------------------------+ //| 入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Curtaの平均方式 input uint Curta=3; // Curtaの平滑深度 input int CPhase=15; // Curtaの平滑パラメータ //---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間 //--- input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Mediaの平均方式 input uint Media=8; // Mediaの平滑深度 input int MPhase=15; // Mediaの平滑パラメータ //---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間 input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Longaの平均方式 input uint Longa=20; // Longaの平滑深度 input int LPhase=15; // Longaの平滑パラメータ //---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input bool Revers=false; // 時間の軸に対して反転
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータXDidi_IndexとXDidi_Index_Cloud
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14655
Didi_Index_Sign
2本のMAの交差をベースにしたシグナルインディケータです。Didi_Index_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータDidi_Indexです。
RealValue
このインディケータは、金融資産の実際値を評価する試みを紹介します。RealValue_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータRealValueです。