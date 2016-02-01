コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XDidi_Index - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Rudinei Felipetto

MAの設定の拡張機能が含まれるインディケータDidiです。

//+----------------------------------------------+
//| 入力パラメータ                 |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Curtaの平均方式
input uint Curta=3; // Curtaの平滑深度
input int CPhase=15; // Curtaの平滑パラメータ
//---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間
//--- 
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Mediaの平均方式
input uint Media=8; // Mediaの平滑深度
input int MPhase=15; // Mediaの平滑パラメータ
//---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間
input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Longaの平均方式
input uint Longa=20; // Longaの平滑深度
input int LPhase=15; // Longaの平滑パラメータ
//---- JJMAの為の-100から+100の領域で変化し、移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAの為のこれはCMOの期間、AMAの為のこれは遅い移動期間
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // 価格定数
input bool  Revers=false;  // 時間の軸に対して反転

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータXDidi_IndexとXDidi_Index_Cloud

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

2本のMAの交差をベースにしたシグナルインディケータです。

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータDidi_Indexです。

RealValue RealValue

このインディケータは、金融資産の実際値を評価する試みを紹介します。

RealValue_HTF RealValue_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータRealValueです。