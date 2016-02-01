コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Didi_Index_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
813
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Rudinei Felipetto

2本のMAの交差をベースにしたシグナルインディケータです。取引にDidi_Indexオシレーターの交差をお使いの方におすすめします。

図1. インディケータDidi_Index_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14651

