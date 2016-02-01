コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

F_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の制作者：

Yuriy Tokman (YTG)

ダイナミックレベルのあるインディケータRSIです。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2016年1月04日です。

図1. インディケータF_RSI

