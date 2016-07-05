CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

F_RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
806
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
f_rsi.mq5 (9.1 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

RSI mit dynamischen Levels.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abbildung 1. Der F_RSI Indikator

Abbildung 1. Der F_RSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14639

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

ATRSmoothed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ATRSmoothed_3HTF ATRSmoothed_3HTF

Drei ATRSmoothed Indikatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

F_RSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

Das METRO_DeMarker_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_DeMarker_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.