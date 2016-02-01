コードベースセクション
F_RSI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータF_RSIです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータF_RSI.mq5がある必要があります。

図1. インディケータF_RSI_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14640

