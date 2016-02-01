コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

METRO_DeMarker_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
805
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_DeMarker_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。

もし選択したバーでトレンドが続く場合、インディケータはトレンドの傾向に相応した色の操縦のグラフィックオブジェクトでシグナルを出します。もし選択したバーでトレンドの変化が起きた場合、インディケータは取引実行傾向に相応した色と方向の斜線の矢印のオブジェクトでシグナルを出します。

インディケータの全ての入力パラメータは3つの大きなグループに分けることができます。

  1. インディケータMETRO_DeMarker_Signの入力パラメータ:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // インディケータの計算の為のインディケータの時間軸
input uint PeriodDeMarker=7;                           // インディケータの期間
input uint StepSizeFast=5;                             // 早いステップ
input uint StepSizeSlow=15;                            // 遅いステップ

  2. インディケータの可視化の為に必要なインディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signalの入力パラメータ
    //---- インディケータの可視化設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得の為のバーのナンバー（0から現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // インディケータの記号名
input color Upsymbol_Color=clrTeal;                    // 成長シンボルの色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下落シンボルの色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // インディケータ名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナルのシンボルのサイズ
input uint Font_Size=10;                               // インディケータ名のフォントの大きさ
input int X_1=5;                                       // 水平の名前のオフセット
input int Y_1=-15;                                     // 垂直の名前のオフセット
input bool ShowIndName=true;                           // インディケータ名の反映
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 配置角
input uint X_=0;                                       // 水平オフセット
input uint Y_=20;                                      // 垂直オフセット
  3. アラートやプッシュ通知の送信に必要なインディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signalの入力パラメータ
    //---- アラート設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 作動表示のバリエーション
input uint AlertCount=0;                     // 送信されるアラートの数

もし1つのチャートにインディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signalがいくつか使用されることが予想される場合、それらの1つ1つにそれぞれの文字列変数Symbols_Sirname（インディケータの記号名）の値が必要です。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMETRO_DeMarker.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signal. トレンド続行シグナル

図1. インディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signal. トレンド続行シグナル


図2. インディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signal. 取引実行の為のシグナル

図2. インディケータMETRO_DeMarker_HTF_Signal. 取引実行の為のシグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14645

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータF_RSIです。

F_RSI F_RSI

ダイナミックレベルのあるインディケータRSIです。

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータDidi_Indexです。

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

2本のMAの交差をベースにしたシグナルインディケータです。