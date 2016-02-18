真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

有动态水平的 RSI 指标.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2016年1月4日发布于代码库中.

图 1. F_RSI 指标