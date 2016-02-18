请观看如何免费下载自动交易
Yuriy Tokman (YTG)
有动态水平的 RSI 指标.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2016年1月4日发布于代码库中.
图 1. F_RSI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14639
ATRSmoothed_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ATRSmoothed 指标.ATRSmoothed_3HTF
在同一个图表中显示三个不同时段的 ATRSmoothed 指标.
F_RSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 F_RSI 指标.METRO_DeMarker_HTF_Signal
METRO_DeMarker_HTF_Signal 指标显示了趋势的方向, 它也可以在选定柱上生成可以进行交易的信号, 它可以用图形对象显示趋势的方向, 还能够在进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.