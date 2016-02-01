コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATRSmoothed_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
747
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータATRSmoothedです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータATRSmoothed.mq5がある必要があります。

図1. インディケータATRSmoothed_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14622

