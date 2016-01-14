無料でロボットをダウンロードする方法を見る
F_RSI - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 971
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ダイナミックレベルのあるインディケータRSI
インディケータの設定：
- Price — 指定されている価格
- PRICE_CLOSE — クローズ価格;
- PRICE_OPEN — オープン価格;
- PRICE_HIGH — 高値;
- PRICE_LOW — 安値;
- PRICE_MEDIAN — 中央値、（高値＋安値）÷２
- PRICE_TYPICAL — 代表値、（高値＋安値＋終値）÷３
- PRICE_WEIGHTED — 加重終値、（高値＋安値＋終値＋終値）÷４
- RSI_PERIOD — RSIの期間。
- K — ダイナミックレベルの間の差
- Modeは、移動平均モードを表しています。SMAは、単純移動平均を意味します。SMMAは、平滑移動平均を意味します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14570
