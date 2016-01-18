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Индикаторы

F_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2970
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
f_rsi.mq5 (9.1 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор RSI с динамическими уровнями.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.

Рис.1. Индикатор F_RSI

Рис.1. Индикатор F_RSI

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VolatilityQuality VolatilityQuality

Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов.

LeManTrendHist_HTF LeManTrendHist_HTF

Индикатор LeManTrendHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorBearsGap Exp_ColorBearsGap

Эксперт Exp_ColorBearsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBearsGap.