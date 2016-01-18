Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
F_RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2970
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuriy Tokman (YTG)
Индикатор RSI с динамическими уровнями.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.
Рис.1. Индикатор F_RSI
Индикатор VKW_Bands_Modify_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VolatilityQuality
Ненормированный осциллятор, используемый как определитель трендов.
Индикатор LeManTrendHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorBearsGap
Эксперт Exp_ColorBearsGap построен на основе сигналов индикатора ColorBearsGap.