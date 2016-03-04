CodeBaseSeções
F_RSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O RSI com níveis dinâmicos.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.

Figura 1. O indicador F_RSI

Figura 1. O indicador F_RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14639

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

O indicador ATRSmoothed com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ATRSmoothed_3HTF ATRSmoothed_3HTF

Três indicadores ATRSmoothed de três períodos diferentes em um gráfico.

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

O indicador F_RSI com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

METRO_DeMarker_HTF_Signal mostra uma direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_DeMarker_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido com uma indicação de tendência ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no momento de entrada no mercado.