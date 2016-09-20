コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

channel_breakout_entry - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
916
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

darmasdt

市場のボラティリティの指標決済逆指値を計算して価格チャネルを描画します。説明によると、赤い線は新規注文を開くときに決済逆指値を配置する場所を示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月19日に公開されました。  

図1 channel_breakout_entry指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1451

