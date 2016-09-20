無料でロボットをダウンロードする方法を見る
channel_breakout_entry - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
darmasdt
市場のボラティリティの指標決済逆指値を計算して価格チャネルを描画します。説明によると、赤い線は新規注文を開くときに決済逆指値を配置する場所を示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月19日に公開されました。
図1 channel_breakout_entry指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1451
