ポケットに対して
エキスパート

Exp_SuperWoodiesCCI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
716
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
superwoodiescci.mq5 (9.11 KB) ビュー
exp_superwoodiescci.mq5 (6.97 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

SuperWoodiesCCI指標のシグナルに基づいて描かれた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、ゼロレベルのブレイクスルーするがある場合にはバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたSuperWoodiesCCI.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

このエキスパートアドバイザーは、エキスパートアドバイザーから直接、現在のチャートで使用される指標を表示する可能性を提供します。手動でチャート上に指標をインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後には指標が自動的にチャート上に表示されるので非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。指標はそれがチャートの時間枠と一致する場合にのみチャートに存在します。 

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。 

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1448

