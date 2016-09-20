コードベースセクション
インディケータ

XMA_RLH - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Robert Hill

3移動平均に基づいて描かれた典型的なトレンド指標。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月22日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMA_RLH指標

