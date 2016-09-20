無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_RLH - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Robert Hill
3移動平均に基づいて描かれた典型的なトレンド指標。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月22日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_RLH指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1447
