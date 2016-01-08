エキスパートアドバイザ Exp_MACD-2は、インディケータMACD-2から除かれるシグナルをベースに構築されています。MACDヒストグラムによるゼロラインの突破が起こった場合、ヒストグラムの動向傾向が変化した場合、または雲の色が変わった場合（TrendMode入力パラメータで選択されたオプションに応じて）に、バーが閉じる時に取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMACD-2.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

2014年/USDJPY/6時間足のテストの結果





図2. テスト結果のチャート