コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MACD-2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
802
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
macd-2.mq5 (7.09 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_macd-2.mq5 (9.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパートアドバイザ　Exp_MACD-2は、インディケータMACD-2から除かれるシグナルをベースに構築されています。MACDヒストグラムによるゼロラインの突破が起こった場合、ヒストグラムの動向傾向が変化した場合、または雲の色が変わった場合（TrendMode入力パラメータで選択されたオプションに応じて）に、バーが閉じる時に取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMACD-2.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

図1. チャート上の取引例

2014年/USDJPY/6時間足のテストの結果

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14400

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

インディケータ MACD-2は、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

AtrRange AtrRange

一番ボラティリティが低い瞬間を判別するインディケータです。

Loco Loco

簡単なトレンドインディケータです。

Squize_MA_HTF Squize_MA_HTF

インディケータ Squize_MAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。