ポケットに対して
インディケータ

MACD-2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
2030
評価:
(44)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
macd-2.mq5 (6.91 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

MACD指標は色付きの雲の形で、MACDとシグナルラインの違いは色ヒストグラムです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月31日にコードベースに公開されました。

図1　MACD-2指標

図1　MACD-2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2061

