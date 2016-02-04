CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_MACD-2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El experto Exp_MACD-2 está construido en base a las señales tomadas del indicador MACD-2. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si se ha producido la ruptura por parte del histograma MACD del nivel cero, si ha cambiado la dirección del movimiento del histograma o cambia el color de la nube (dependiendo de las opciones elegidas en el parámetro de entrada TrendMode).

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador MACD-2.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

Indicador MACD-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AtrRange AtrRange

El indicador determina los momentos de volatilidad más baja.

Loco Loco

Indicador de tendencia sencillo.

Squize_MA_HTF Squize_MA_HTF

Indicador Squize_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.