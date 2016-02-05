O Expert Advisor Exp_MACD-2 com base no sinal de entrada retirado do indicador MACD-2. O sinal é formado no fechamento de uma barra, se houve o rompimento do nível zero pelo histograma MACD, uma mudança na direção do histograma ou uma mudança na cor da nuvem (dependendo das opções especificadas no parâmetro de entrada do TrendMode).

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador MACD-2.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste