CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_MACD-2 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1589
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
macd-2.mq5 (7.09 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_macd-2.mq5 (9.24 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_MACD-2 com base no sinal de entrada retirado do indicador MACD-2. O sinal é formado no fechamento de uma barra, se houve o rompimento do nível zero pelo histograma MACD, uma mudança na direção do histograma ou uma mudança na cor da nuvem (dependendo das opções especificadas no parâmetro de entrada do TrendMode).

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador MACD-2.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado do teste para 2014, USDJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14400

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

O indicador MACD-2 com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

AtrRange AtrRange

O indicador, que determina os momentos de menor volatilidade.

Loco Loco

Indicador de tendência simples.

Squize_MA_HTF Squize_MA_HTF

O Squize_MA com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.