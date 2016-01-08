無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Loco - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
John Smith
簡単なトレンドインディケータです。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2008年2月5日です。
図1. インディケータ Loco
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14403
