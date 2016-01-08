コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Loco - MetaTrader 5のためのインディケータ

loco.mq5 (9.28 KB) ビュー
実際の制作者：

John Smith

簡単なトレンドインディケータです。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2008年2月5日です。

図1. インディケータ Loco

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14403

