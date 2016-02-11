Exp_MACD-2 EA交易是基于来自MACD-2指标的入场信号的. 当柱关闭时, 如果有MACD柱形突破了零水平, 或者柱形方向发生改变, 或者云的颜色有改变(依赖于在TrendMode输入参数中指定的选项), 就会产生信号.

本EA交易需要编译好的 MACD-2.ex5 指标文件才能运行. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 图表上的交易实例

在2014年 USDJPY H6 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表