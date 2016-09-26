CodeBaseKategorien
Exp_MACD-2 - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
macd-2.mq5 (7.09 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_macd-2.mq5 (9.24 KB) ansehen
Der Experte Exp_MACD-2 wurde aufgrund der Signale gebaut, die vom Indikator MACD-2 eingetragen werden. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn der Durchbruch der nullwertigen Linie vom Histogramm MACD stattgefunden hat, die Bewegungsrichtung des Histogramms geändert hat oder die Farbe der Wolke geändert hat (Je nachdem von den Optionen, die im Eingangsparameter TrendMode ausgewählt werden).

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators MACD-2.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H6:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

