ポケットに対して
インディケータ

Squize_MA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
794
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
squize_ma.mq5 (12.9 KB) ビュー
squize_ma_htf.mq5 (13.57 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ Squize_MAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータSquize_MA.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ Squize_MA_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14404

