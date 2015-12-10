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Exp_MACD-2 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой гистограммой MACD нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или изменился цвет облака (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре TrendMode).
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MACD-2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AtrRange
Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.
Простой трендовый индикатор.Squize_MA_HTF
Индикатор Squize_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.