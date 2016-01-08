コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MACD-2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータ MACD-2は、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMACD-2.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ MACD-2_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14399

