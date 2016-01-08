コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AtrRange - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の制作者：

raxxla

一番ボラティリティが低い瞬間を判別するインディケータです。

手動での取引の為に、毎時チャート上でシグナル（赤色、青色、または黄色のマーク）を待ち、両方の方向の突破に注文を設定します。

低いボリタリティの期間の後は、使用する必要があるはずみがある傾向があります。50％の場合において、はずみの前に反対方向への偽の突破があるため、ストップの作動後に方向転換する可能性を考慮する必要があります。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年5月6日です。

図1. インディケータ AtrRange

