PriceVSwma - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
perky_z
ストキャスティクスの非自明な線形結合のバリエーション
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月30日に公開されました。
図1 PriceVSwma指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1388
