ポケットに対して
インディケータ

RD-TrendTrigger - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
rd-trendtrigger.mq5 (6.52 KB) ビュー
実際の著者：

Paul Y. Shimada

「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」（2004年12月）p.28M.H. Pee

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月30日にコードベースで公開されました。

図1 RD-TrendTrigger指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1387

