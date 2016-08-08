CSVファイルは、経済ニュースを書くために書かれましたが、CSVファイルで作業する場合、ターミナルが正確にその行の数を区別していないという問題点がありました。これが私がこの問題に私の解決策を共有することを決めた理由です。

このクラスはCArrayRingクラスの簡易版です。 それは256要素の固定サイズを有し高速で、エキスパートアドバイザーや指標内で中間ストリームデータを格納するためのミニ時系列、指標ミニバッファや短いバッファを整理することができます。