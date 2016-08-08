無料でロボットをダウンロードする方法を見る
X-バーフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ
左に10、右に5を持ったフラクタル：
推奨：
- 大きな側面パラメータをもった指標は完璧にグローバル最小/最大値を定義し、これは重要な支持/抵抗レベルやトレンドライン描画のポイントの一つになりえます（例えば。例えば automatic trend linesトレンドラインで使用されます）。
- よいフィルタフラクタルの非対称パラメータが極小値/大値であることはほとんどありません。確認のためには、例えば標準的なフラクタルと同一であるパラメータ（2、2）とパラメータ（7、2）が比較できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1381
