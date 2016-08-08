コードベースセクション
X-バーフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ

左に10、右に5を持ったフラクタル：

X-bars Fractals (leftSide =10, rightSide = 5)

推奨：

  • 大きな側面パラメータをもった指標は完璧にグローバル最小/最大値を定義し、これは重要な支持/抵抗レベルやトレンドライン描画のポイントの一つになりえます（例えば。例えば automatic trend linesトレンドラインで使用されます）。
  • よいフィルタフラクタルの非対称パラメータが極小値/大値であることはほとんどありません。確認のためには、例えば標準的なフラクタルと同一であるパラメータ（2、2）とパラメータ（7、2）が比較できます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1381

テーブルと同様なCSVファイルでの作業の例 テーブルと同様なCSVファイルでの作業の例

CSVファイルは、経済ニュースを書くために書かれましたが、CSVファイルで作業する場合、ターミナルが正確にその行の数を区別していないという問題点がありました。これが私がこの問題に私の解決策を共有することを決めた理由です。

CArrayRing256リングバッファの簡易化されたクラス CArrayRing256リングバッファの簡易化されたクラス

このクラスはCArrayRingクラスの簡易版です。 それは256要素の固定サイズを有し高速で、エキスパートアドバイザーや指標内で中間ストリームデータを格納するためのミニ時系列、指標ミニバッファや短いバッファを整理することができます。

DecEMA DecEMA

指数移動平均（Exponential Moving Average、EMA）によるEMA平滑シリーズの線形結合を表す移動平均。

WcciPatterns WcciPatterns

Woodies CCI パタン指標