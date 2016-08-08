コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

テーブルと同様なCSVファイルでの作業の例 - MetaTrader 5のためのスクリプト

Denis Lazarev
パブリッシュ済み:
このスクリプトは、列の数のみを知る必要があるテーブルでの作業を実証します。

news.txt、または同じコードの他のファイル は「;」をデリミタとしてcsv ファイルに変換されるべきです。

filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');

「;」の代わりにこのシンボルを設定します。

このようなアプローチは各ラインを個別に操作することができ、1列目の「コード」は検索値がテーブルのどこにあるかを知るのに役立ちます。

スクリプトの出力結果


