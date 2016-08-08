無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
テーブルと同様なCSVファイルでの作業の例 - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 868
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、列の数のみを知る必要があるテーブルでの作業を実証します。
news.txt、または同じコードの他のファイル は「;」をデリミタとしてcsv ファイルに変換されるべきです。
filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');
「;」の代わりにこのシンボルを設定します。
このようなアプローチは各ラインを個別に操作することができ、1列目の「コード」は検索値がテーブルのどこにあるかを知るのに役立ちます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1380
CArrayRing256リングバッファの簡易化されたクラス
このクラスはCArrayRingクラスの簡易版です。 それは256要素の固定サイズを有し高速で、エキスパートアドバイザーや指標内で中間ストリームデータを格納するためのミニ時系列、指標ミニバッファや短いバッファを整理することができます。Breakout Bars Trend v2
極値からの距離とブレイクスルーバーに基づいたトレンド定義のための代替指標の2番目（編集され追加された）のバージョン。以前のトレンドのブレイクスルーのレベルと大きさが追加されます。