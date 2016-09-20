コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WcciPatterns - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1021
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Yuri Ershtad

Woodies CCI パタン指標

指標の詳細な説明は、著者によって指標のコード内部に提示されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月30日に公開されました。 

図１Woodies CCI パタン指標

図１Woodies CCI パタン指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1383

DecEMA DecEMA

指数移動平均（Exponential Moving Average、EMA）によるEMA平滑シリーズの線形結合を表す移動平均。

X-バーフラクタル X-バーフラクタル

X-バーフラクタル指標はフラクタルの左右のバーの数を設定することができます。これは、ローカルとグローバル極値のために使用できます。

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

ColorXADX指標で表示されるトレンドのトレンド方向と力の変化に基づいて取引システム。

リングバッファを使用してRSIを描画するクラス リングバッファを使用してRSIを描画するクラス

このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用した相対力指数（Relative Strength Index、RSI）テクニカル指標の計算のために設計されています。