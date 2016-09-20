無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WcciPatterns - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Yuri Ershtad
Woodies CCI パタン指標
指標の詳細な説明は、著者によって指標のコード内部に提示されています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月30日に公開されました。
図１Woodies CCI パタン指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1383
DecEMA
指数移動平均（Exponential Moving Average、EMA）によるEMA平滑シリーズの線形結合を表す移動平均。X-バーフラクタル
X-バーフラクタル指標はフラクタルの左右のバーの数を設定することができます。これは、ローカルとグローバル極値のために使用できます。
Exp_ColorXADX
ColorXADX指標で表示されるトレンドのトレンド方向と力の変化に基づいて取引システム。リングバッファを使用してRSIを描画するクラス
このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用した相対力指数（Relative Strength Index、RSI）テクニカル指標の計算のために設計されています。