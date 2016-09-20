X-バーフラクタル指標はフラクタルの左右のバーの数を設定することができます。これは、ローカルとグローバル極値のために使用できます。

ColorXADX指標で表示されるトレンドのトレンド方向と力の変化に基づいて取引システム。

このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用した相対力指数（Relative Strength Index、RSI）テクニカル指標の計算のために設計されています。