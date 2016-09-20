コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorXADX - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
748
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_colorxadx.mq5 (7.84 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorxadx.mq5 (12.34 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_ColorXADX取引システムはColorXADX指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに「XDi」指標の雲の色が変わった場合に形成されます。

もみ合い相場でエキスパートアドバイザーがトリガされるのを避けるためにエキスパートアドバイザーにはポジションを開くのに十分なトレンド力があるかを決定する能力が追加されています。約定のフィルタリングはこの指標の入力パラメータによって実行されます。 

input int ExtraHighLevel=30; // 約定を開くのに十分なトレンドレベル 

約定のフィルタリングは市場参入のみで行われエグジットはフィルタリングなしです。

コンパイルされたColorXADX.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1384

WcciPatterns WcciPatterns

Woodies CCI パタン指標

DecEMA DecEMA

指数移動平均（Exponential Moving Average、EMA）によるEMA平滑シリーズの線形結合を表す移動平均。

リングバッファを使用してRSIを描画するクラス リングバッファを使用してRSIを描画するクラス

このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用した相対力指数（Relative Strength Index、RSI）テクニカル指標の計算のために設計されています。

T3MACO T3MACO

T3平均化を使うオシレータ