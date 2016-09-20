無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ColorXADX - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_ColorXADX取引システムはColorXADX指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに「XDi」指標の雲の色が変わった場合に形成されます。
もみ合い相場でエキスパートアドバイザーがトリガされるのを避けるためにエキスパートアドバイザーにはポジションを開くのに十分なトレンド力があるかを決定する能力が追加されています。約定のフィルタリングはこの指標の入力パラメータによって実行されます。
input int ExtraHighLevel=30; // 約定を開くのに十分なトレンドレベル
約定のフィルタリングは市場参入のみで行われエグジットはフィルタリングなしです。
コンパイルされたColorXADX.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
