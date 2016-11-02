ローソク足のシーケンスとして実装されたQQE指標。ローソク足は、QQEアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

input mode Mode=MODE_DIFF;

Mode入力パラメータの値に応じて、指標は3の計算方法のいずれかを使用します。

メインラインによる計算 シグナルラインによる計算 メイン及びシグナルラインの差による計算

この指標はコンパイルされたQQECloudX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 QQECandle指標