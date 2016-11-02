無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ローソク足のシーケンスとして実装されたQQE指標。ローソク足は、QQEアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
input mode Mode=MODE_DIFF; // アルゴリズムバリアント
Mode入力パラメータの値に応じて、指標は3の計算方法のいずれかを使用します。
- メインラインによる計算
- シグナルラインによる計算
- メイン及びシグナルラインの差による計算
この指標はコンパイルされたQQECloudX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 QQECandle指標
Ozymandias_Lite
価格帯ラインが除去されたOzymandiasの簡易版ColorHMA_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いて色付きの天を用いた、追加的なトレンドの強さの指標を持つColorHMA指標
QQESign
QQEオシレータを使ったセマフォシグナル指標BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
この指標はQQECloudX指標値に基づいてより長い時間枠のローソク足を色で塗られた長方形として描画します。