Ozymandiasシグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalOzymandias.mqh (7.58 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
OzymandiasModuleTest.mq5 (7.14 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ozymandias_lite.mq5 (5.98 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Ozymandias_Liteに基づいたMQL5ウィザード取引シグナルモジュール — 人気の指標の軽量版。

ここでは指標とエキスパートアドバイザーの例が提供されています。

モジュールの実証

図1　生成されたバーを使ったモジュールの実証

ヒント：

  • モジュールは、エキスパートアドバイザーのトレンドフィルターとして有用です。
  • より安定した結果を得るためには、他のシグナルまたは価格モジュールとの併用が推奨されます。
  • このモジュールとエキスポートアドバイザーの例はコンパイルされたOzymandias_Lite指標を必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandias

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

この指標はQQECloudX指標値に基づいてより長い時間枠のローソク足を色で塗られた長方形として描画します。

ForexOFFTrendSign ForexOFFTrendSign

ForexOFFTrendオシレータに基づいたセマフォ矢印シグナル指標

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

ForexOFFTrend_HTF_Signal指標はForexOFFTrendSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。