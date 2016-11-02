無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ozymandiasシグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
- ビュー:
- 805
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Ozymandias_Liteに基づいたMQL5ウィザード取引シグナルモジュール — 人気の指標の軽量版。
ここでは指標とエキスパートアドバイザーの例が提供されています。
図1 生成されたバーを使ったモジュールの実証
ヒント：
- モジュールは、エキスパートアドバイザーのトレンドフィルターとして有用です。
- より安定した結果を得るためには、他のシグナルまたは価格モジュールとの併用が推奨されます。
- このモジュールとエキスポートアドバイザーの例はコンパイルされたOzymandias_Lite指標を必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12871
Ozymandias_HTF_Extended
価格帯幅の設定や他の時間枠に表示するための追加機能を持つOzymandiasBackgroundCandle_QQECloudX_HTF
この指標はQQECloudX指標値に基づいてより長い時間枠のローソク足を色で塗られた長方形として描画します。
ForexOFFTrendSign
ForexOFFTrendオシレータに基づいたセマフォ矢印シグナル指標ForexOFFTrend_HTF_Signal
ForexOFFTrend_HTF_Signal指標はForexOFFTrendSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。