Ozymandias_Lite - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Andrey Shpilev
- ビュー:
- 913
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
GoldnMoney；MetaTrader 5 コードの著者はGodzilla
Minimalistic edition of the 人気高い指標の最小版 でメインラインのみを持ちます。価格帯ラインおよびそれらをロットするためのATR指標計算はコードから削除されました。
これは非有益な行をいくつか除去して（低速のVPSと家庭用PCのために重要）メモリを節約するために行われています。過度のコードのコメントは削除されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12863
