ポケットに対して
インディケータ

ブルベアパワー - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

簡単なものから始めます。インディケータはベアパワーブルパワーインディケータの合計です。

ブルベアパワーインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/58

