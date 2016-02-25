無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XCCX_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ XCCX インディケータです。
XCCX指標の標準偏差が dK 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きのドットが移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。
input double dK=2.0; // 2乗フィルタ係数
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
図１XCCX_StDev インディケータ
Ozymandias_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ Ozymandias インディケータBezier_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ Bezier インディケータ
HullTrendOSMA
ハル移動平均線（Hull Moving Average）とその平均の差を示す色付きのヒストグラムの形のトレンドインディケーターHullTrendSign
ハル移動平均線とその平均間の平均が方向を変える瞬間を示すセマフォシグナルインディケータ移動平均線