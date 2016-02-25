オリジナル著者：

GoldnMoney

内容

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ Ozymandias インディケータ です。

Ozymandiasインディケータの標準偏差が dK 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きのドットが移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK= 2.0 ;

図１Ozymandias_StDev インディケータ