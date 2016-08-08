無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
トレンド継続ファクター - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1175
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
推奨：
- TCF+が正となったときには買い注文を出すことをお勧めします（指標は青でゼロラインを上向きに横切ります）。
- TCF- が正となったときには売り注文を出すことをお勧めします（指標は赤でゼロラインを上向きに横切ります）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1275
