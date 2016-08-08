コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

トレンド継続ファクター - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1175
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

トレンド継続ファクター


推奨：

  • TCF+が正となったときには買い注文を出すことをお勧めします（指標は青でゼロラインを上向きに横切ります）。
  • TCF- が正となったときには売り注文を出すことをお勧めします（指標は赤でゼロラインを上向きに横切ります）。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1275

XMA_Range_Bands_HTF XMA_Range_Bands_HTF

チャートの時間枠とは異なる値に指標の時間枠を固定して配置することができるXMA_Range_Bands指標のバリエーション。

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

ボラティリティチャネルはの非常に興味深いボリンジャーバンドの代替です。

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

金融資産の発振スペクトル

Spectr Spectr

単純移動平均の値で正規化された金融資産の発振スペクトル。