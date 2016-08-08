私たちのファンページに参加してください
XXMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 879
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Xrust & Vinin
デジタル適応XXMA移動平均はデジタルフラットトレンドフィルタを持つ移動平均のサブタイプを表しており、効果的なトレンド取引のために価格の動き（トレンド）の角度方向を水平（フラット）から分離するために作られています。
図に見ることができるように、価格トレンド移動中にはXXMAラインは価格チャートの上下に留まって常にその意味を変更しながらラインの境界を描画し、水平移動（フラット）の間に、それが固定された位置に留まります。約定に入るシグナルは指標のラインの斜め上下で閉じるバーで、ポジション決済のシグナルは指標線の水平位置での反対側への閉鎖です。
この指標は初めにMQL4で実装され2009年8月17日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XXMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1271
