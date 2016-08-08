実際の著者：

GregoryK

この指標は、平滑化係数がラジアル基底関数（ガウス関数）を用いて計算される線形加重移動平均の修正されたアルゴリズムを使用して移動平均を計算します。

指標のが基づくアルゴリズムの数式は以下の通りです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年7月22日に公開されました。

図1 Gaus_MA指標