ポケットに対して
インディケータ

TrendlessAG_Hist - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
このトレンドレスインディケータ（オシレータ）は Joe DiNapoli の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」 に基づき、色付きのヒストグラムとして表されます。また、最終的な指標の平滑化が行われます。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

図１TrendlessAG_Hist インディケータ

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

TrendlessAG オシレータからゼロラインのブレークスルーを使用してシグナルを生成するセマフォシグナルインディケータ

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

インディケータは TrendlessAG インディケータにより提供されたデータを用いて、色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

Exp_TrendlessAG_Hist Expert Adviser は TrendlessAG_Hist トレンドインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

NRatioSign NRatioSign

NRatio インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ