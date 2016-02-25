私たちのファンページに参加してください
TrendlessAG_Hist - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Barmaley
内容
このトレンドレスインディケータ（オシレータ）は Joe DiNapoli の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」 に基づき、色付きのヒストグラムとして表されます。また、最終的な指標の平滑化が行われます。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
図１TrendlessAG_Hist インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12585
