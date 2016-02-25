TrendlessAG オシレータからゼロラインのブレークスルーを使用してシグナルを生成するセマフォシグナルインディケータ

インディケータは TrendlessAG インディケータにより提供されたデータを用いて、色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。