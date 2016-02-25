コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendlessAGSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
702
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
オリジナル著者：

Barmaley

内容

TrendlessAG オシレータからゼロラインのブレークスルーを使用してシグナルを生成するセマフォシグナルインディケータです。

図１TrendlessAGSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12584

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

インディケータは TrendlessAG インディケータにより提供されたデータを用いて、色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む TrendlessAG インディケータ

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

色付きのヒストグラムとしての（「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」の本に基づいた）トレンドレスインディケータ

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

Exp_TrendlessAG_Hist Expert Adviser は TrendlessAG_Hist トレンドインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。