内容

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む TrendlessAG インディケータです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは TrendlessAG.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１TrendlessAG_HTF インディケータ

