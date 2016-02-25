無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendlessAG_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む TrendlessAG インディケータです。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは TrendlessAG.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１TrendlessAG_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12582
Exp_Simple_Trading_System
この Expert Adviser は Simple Trading System セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。Simple Trading System
「325黄金の戦略」コレクションからのアイデアに基づいたセマフォシグナルインディケータ
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
インディケータは TrendlessAG インディケータにより提供されたデータを用いて、色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。TrendlessAGSign
TrendlessAG オシレータからゼロラインのブレークスルーを使用してシグナルを生成するセマフォシグナルインディケータ